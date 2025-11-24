PSG : Le calvaire est terminé pour Ousmane Dembélé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Il y a deux mois, Ousmane Dembélé remportait le Ballon d’Or, une récompense obtenue après ses performances XXL avec le Paris Saint-Germain. Ce sacre avait fait l’unanimité ou presque, un sentiment que l’attaquant explique par les difficultés rencontrées quelques années plus tôt dans sa carrière.

Le 22 septembre dernier, Ousmane Dembélé remportait le Ballon d’Or, après sa saison flamboyante sous le maillot du Paris Saint-Germain. D’autres joueurs étaient cités pour obtenir la plus prestigieuse des distinctions individuelles, à l’instar de Lamine Yamal ou d’Achraf Hakimi, mais comme attendu, c’est bien le numéro 10 du PSG qui est sorti vainqueur, et avec une large avance au classement. Un choix logique aux yeux des observateurs.

« Tout le monde était content que je gagne ce prix-là après beaucoup de travail et beaucoup de sacrifices » Interrogé par GQ, Ousmane Dembélé estime que les difficultés rencontrées dans sa carrière justifient notamment l’enthousiasme suscité par son sacre. « Tout le monde était heureux pour moi, c’est vrai. Je pense que c’est surtout lié à ce que j’ai enduré pendant ma carrière, notamment les blessures, ça m’a forgé un certain mental, confie l’attaquant du PSG. Je pense que tout le monde était content que je gagne ce prix-là après beaucoup de travail et beaucoup de sacrifices. Le travail paie, c’est une bonne nouvelle pour tout le monde. »