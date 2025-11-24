PSG : Le calvaire est terminé pour Ousmane Dembélé

Il y a deux mois, Ousmane Dembélé remportait le Ballon d’Or, une récompense obtenue après ses performances XXL avec le Paris Saint-Germain. Ce sacre avait fait l’unanimité ou presque, un sentiment que l’attaquant explique par les difficultés rencontrées quelques années plus tôt dans sa carrière.
Le 22 septembre dernier, Ousmane Dembélé remportait le Ballon d’Or, après sa saison flamboyante sous le maillot du Paris Saint-Germain. D’autres joueurs étaient cités pour obtenir la plus prestigieuse des distinctions individuelles, à l’instar de Lamine Yamal ou d’Achraf Hakimi, mais comme attendu, c’est bien le numéro 10 du PSG qui est sorti vainqueur, et avec une large avance au classement. Un choix logique aux yeux des observateurs.
Interrogé par GQ, Ousmane Dembélé estime que les difficultés rencontrées dans sa carrière justifient notamment l’enthousiasme suscité par son sacre. « Tout le monde était heureux pour moi, c’est vrai. Je pense que c’est surtout lié à ce que j’ai enduré pendant ma carrière, notamment les blessures, ça m’a forgé un certain mental, confie l’attaquant du PSG. Je pense que tout le monde était content que je gagne ce prix-là après beaucoup de travail et beaucoup de sacrifices. Le travail paie, c’est une bonne nouvelle pour tout le monde. »
Les gros problèmes au Barça
Avant de signer au PSG à l’été 2023, Ousmane Dembélé n’a pas été épargné par les blessures durant son aventure au FC Barcelone, disputant uniquement 185 matchs sous le maillot blaugrana, soit 60% des 304 matchs possibles. Un calvaire désormais terminé.