C'est la fin pour ce joueur du PSG !

Amadou Diawara

Lors de la saison 2024-2025, Kang-In Lee a vécu un enfer au PSG. Incapable d'évoluer à son meilleur niveau, l'international sud-coréen aurait songé à partir. Alors que Kang-In Lee poursuit finalement son aventure au PSG, Luis Enrique est heureux de voir qu'il s'est totalement relancé. Pourtant, le coach espagnol avait douté de sa capacité à rebondir.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2028, Kang-In Lee aurait pu quitter le PSG lors du dernier mercato estival. Alors qu'il n'arrivait pas à évoluer à son meilleur niveau à Paris, l'international sud-coréen se serait posé des questions sur son avenir. D'après Le Parisien, Kang-In Lee aurait même eu de profondes envies de départ. Mais heureusement pour le PSG, le milieu offensif de 24 ans est finalement resté.

Kang-In Lee s'est relancé au PSG Depuis le début de cette saison 2025-2026, Kang-In Lee est un nouveau joueur. En effet, le numéro 19 du PSG a retrouvé de sa superbe, enchainant les performances XXL. Et il est capable de frapper encore plus fort.