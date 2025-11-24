Rupture avec le PSG, un coup de foudre annoncé avec deux stars !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Malgré un parcours héroïque en Ligue des Champions, le PSG a décidé de se séparer de Gianluigi Donnarumma cet été. Transféré du côté de Manchester City, le gardien italien affirme s’éclater en Premier League, notamment aux côtés de deux stars : le coach Pep Guardiola ainsi que le buteur Erling Haaland.

Un transfert difficile à accepter. Enfin indiscutable avec le PSG où il s’est imposé comme le meilleur gardien du monde, Gianluigi Donnarumma n’a pas été retenu par le club parisien et par Luis Enrique, qui lui préférait le profil de Lucas Chevalier. Résultat, l’Italien s’est engagé en faveur de Manchester City, et réalise de bons débuts sous les ordres de Pep Guardiola.

« C'est le rêve de tous les joueurs » Ce dimanche soir, Donnarumma s’est d’ailleurs confié sur son adaptation avec le légendaire entraîneur espagnol en Outre-Manche. « C'est un entraîneur très spécial. C'est le rêve de tous les joueurs. Je suis très content de voir comment on va travailler avec Manchester City et Pep », a ainsi confié l’ancien gardien du PSG lors d’un entretien pour Canal +.