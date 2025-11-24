Transfert à 60M€ : L’annonce cash sur le PSG

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

L'été dernier, le PSG n'a pas passé beaucoup de temps à recruter sur le mercato. Le club n'a accueilli que Lucas Chevalier dans les cages et Illya Zabarnyi en défense. L'Ukrainien, acheté 60M€ à Bournemouth, réalise une première partie de saison en dessous des attentes. Bertrand Latour confirme la tendance et espère le voir exploser.

Depuis le début de la saison, Illya Zabarnyi est logiquement l'un des joueurs les plus utilisés par Luis Enrique. Le défenseur de 23 ans, formé au Dynamo Kiev, avait attiré l'attention des dirigeants parisiens pour ses performances à Bournemouth. Le PSG avait mis le prix pour le recruter (60M€) et les attentes sont forcément élevées autour de lui. Bertrand Latour pense qu'il n'est pas encore au niveau attendu.

Zabarnyi au PSG, Bertrand Latour en attend beaucoup plus Depuis le début de la saison, Illya Zabarnyi a joué quasiment tous les matches à part celui contre Angers et celui contre le Bayern Munich après sa suspension pour carton rouge contre le Bayer Leverkusen. Après plus de trois mois de compétition, le bilan est un peu mitigé pour Bertrand Latour. « L’enseignement du début de saison jusqu’alors, et il n’est pas dramatique mais il existe quand même : les doublures justifient à chaque match qu’elles n’ont pas vocation à être davantage. Zabarnyi, c’est un joueur sur lequel beaucoup d’argent a été investi, ça ne veut pas dire qu’il faut le vendre cet hiver et que c’est une pipe, mais pour le moment, il est largement en dessous de ceux qui sont devant lui » souligne le journaliste dans le Canal Football Club.