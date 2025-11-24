C'est la folie avec ce joueur du PSG, il balance cash !

Amadou Diawara

Lors de l'été 2023, le PSG a déboursé environ 22M€ pour s'attacher les services de Kang-In Lee. S'il n'a jamais été un titulaire indiscutable à Paris, l'international sud-coréen rend de précieux services à Luis Enrique cette saison. Touché par une pénurie de joueurs, le PSG s'en remet souvent à Kang-In Lee pour faire la différence cette saison. D'après un proche du milieu offensif de 24 ans, il est capable de réaliser de gros coups d'éclat lorsqu'il est dans un bon jour.

Pour renforcer son secteur offensif, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a jeté son dévolu sur Kang-In Lee lors de l'été 2023. Grâce à une offre à hauteur de 22M€, le club de la capitale a réussi à faire plier la direction de Majorque.

Lee renait de ses cendres au PSG Depuis son arrivée au PSG, Kang-In Lee n'a jamais réussi à devenir un titulaire à part entière. Utilisé dans la rotation de l'effectif de Luis Enrique, l'international sud-coréen était en grande difficulté la saison dernière. Ayant eu du mal à s'imposer à Paris, Kang-In Lee aurait eu de profondes envies de départ d'après Le Parisien. Mais aujourd'hui, la donne a complètement changé pour lui.