Ousmane Dembélé : La grande décision du PSG ?

À quelques jours du choc face à Tottenham en Ligue des champions, le PSG est en pleine interrogation quant à la disponibilité d'Ousmane Dembélé. Sorti sur blessure il y a trois semaines contre le Bayern Munich, l'international français est proche d’un retour, reste à savoir si Luis Enrique prendra le risque de l'aligner dès mercredi…

C’est l’une des interrogations du moment au PSG à quelques jours du cinquième match de Ligue des champions de la saison, face à Tottenham : Ousmane Dembélé sera-t-il apte à disputer la rencontre au Parc des Princes, trois semaines après sa sortie contre le Bayern Munich ? L’optimisme est de mise en interne à en croire L’Equipe, expliquant que l’international français a « bien travaillé » pour se remettre de sa lésion au mollet gauche selon le staff parisien.

Les prochaines séances s’annoncent décisives afin de savoir si Ousmane Dembélé pourra débuter le match contre Tottenham, ou au moins être sur le banc de touche. « Il connaît bien son corps. On verra (lundi) et (mardi). Il reste trois jours. Après, ce sera au coach de décider », fait-on savoir au sein du PSG . Luis Enrique , justement, pourrait être tenté d’opter pour la prudence alors que son numéro 10 peine à vraiment lancer sa saison avec deux blessures contraignantes.

« Il faut être attentif »

« Je ne suis pas docteur, avait expliqué vendredi l’entraîneur parisien, en conférence de presse. Il s’améliore, peut-être, il fera un peu d’exercices mais je ne sais pas. Il faut être attentif avec ces cas-là. On verra comment il se sent dans les prochaines semaines et on décidera quand il reviendra ».

Dimanche, sur le plateau du Canal Football Club, Laure Boulleau estimait que le PSG ne devrait pas prendre de risque avec son Ballon d'Or : « Ça a été une erreur de le mettre trop tôt, donc j’imagine qu’on ne répète pas deux fois les mêmes erreurs, encore plus dans un grand club ».

Alors selon vous, Luis Enrique doit-il compter sur Ousmane Dembélé pour le match contre Tottenham mercredi ? À vos votes !