Révolution au PSG : L’annonce cash de Luis Enrique !

Axel Cornic

Depuis son arrivée en 2023, Luis Enrique a changé beaucoup de choses au Paris Saint-Germain. C’est notamment le cas en interne, avec une véritable passerelle construite entre l’équipe première et le centre de formation, comme a pu le voir avec Senny Mayulu ou encore Ibrahim Mbaye.

La formation est enfin mise à l’honneur. Habitué à recruter à tout va aux quatre coins de l’Europe, le PSG a changé son fusil d’épaule et offrant une plus grande place aux jeunes talents issus de son centre de formation. Et cela pourrait bien continuer...

« Cela a été le meilleur moment que j'ai passé dans ce club » Luis Campos a en effet révélé que Luis Enrique a installé un lien fort avec les entraineurs du centre de formation, afin de faciliter le travail de tout le monde. « La première chose d’importante que l’on a créé ici c’est l’opportunité de tous les entraîneurs, de partager. Il y avait un rendez-vous de 2 heures sur ça. Cela a été le meilleur moment que j'ai passé dans ce club » a expliqué le directeur sportif du PSG, d’après RMC.