PSG : Craquage en direct, Dembélé balance dans la presse !

Le 22 septembre dernier, Ousmane Dembélé prononçait un discours empli d’émotion après avoir reçu le Ballon d’Or 2025 des mains de Ronaldinho. Deux mois plus tard, l’attaquant du PSG est bien conscient d’avoir touché beaucoup de monde lors de cette cérémonie, sur laquelle il est revenu auprès du magazine GQ.

Dans la légende. Auteur d’une saison exceptionnelle ponctuée de plusieurs trophées majeurs obtenus avec le PSG, Ousmane Dembélé a reçu la plus belle des distinctions individuelles. Fin septembre, l’attaquant parisien succédait à Rodri, devenant le Ballon d’Or 2025.

Dembélé émouvant lors du Ballon d’Or Ayant reçu la nouvelle de la bouche de Ronaldinho, Ousmane Dembélé avait ensuite prononcé un discours sincère, plein d’émotions, craquant aux larmes au moment d’évoquer sa mère ou encore son meilleur ami. Apparue en larmes il y a deux mois au théâtre du Châtelet, la star du PSG est revenue sur cette fameuse cérémonie.