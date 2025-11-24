PSG : C'est terminé pour Désiré Doué !

Le 29 octobre dernier, Désiré Doué est sorti sur blessure sur la pelouse du FC Lorient. Souffrant d'une lésion de la cuisse droite, le numéro 14 du PSG a déjà manqué plusieurs semaines de compétition. Malheureusement pour Luis Enrique, Désiré Doué ne sera pas remis à temps pour participer au choc face à Tottenham, programmé ce mercredi soir.
Depuis le 29 octobre dernier, le PSG est privé de Désiré Doué. En effet, l'attaquant de Luis Enrique s'est blessé lors déplacement sur la pelouse du FC Lorient. Victime d'une lésion à la cuisse droite, le numéro 14 du PSG serait d'ores et déjà forfait pour le prochain match de son équipe.
PSG-Tottenham : Désiré Doué est forfait
Pour le compte de la cinquième journée de la Ligue des Champions, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi va recevoir Tottenham ce mercredi soir. D'après Le Parisien, Désiré Doué serait déjà assuré de manquer ce choc. En effet, l'international français ne sera pas apte à affronter les Spurs à cause de sa blessure.
PSG : Une attaque Barcola-Lee-Kvaratskhelia contre Tottenham ?
Toujours selon Le Parisien, Luis Enrique a une idée bien précise du trio offensif qu'il alignera face à Tottenham ce mercredi soir. Etincelant ces dernières semaines, Kang-In Lee devrait accompagner Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia en attaque. Frappé par une lésion au mollet gauche le 4 novembre dernier, Ousmane Dembélé est incertain pour le prochain rendez-vous du PSG au Parc des Princes.