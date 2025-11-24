PSG : C'est terminé pour Désiré Doué !

Amadou Diawara

PSG-Tottenham : Désiré Doué est forfait Pour le compte de la cinquième journée de la Ligue des Champions, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi va recevoir Tottenham ce mercredi soir. D'après Le Parisien, Désiré Doué serait déjà assuré de manquer ce choc. En effet, l'international français ne sera pas apte à affronter les Spurs à cause de sa blessure.