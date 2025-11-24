Transfert à Barcelone : Une offre du PSG est partie, la révélation de la presse espagnole !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après avoir recruté Illia Zabarnyi lors du dernier mercato estival, le PSG chercherait encore à se renforcer sa défense. Pour cela, le club de la capitale se pencherait sur les joueurs en fin de contrat. Alors qu'on a beaucoup parlé d'un intérêt du PSG pour Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté, Luis Enrique regardait lui... au FC Barcelone.

Si Marquinhos et Willian Pacho composent aujourd'hui la charnière centrale du PSG, le club de la capitale regarde l'avenir. Illia Zabarny a ainsi été recruté pour assurer la succession du Brésilien, mais voilà qu'on ne voudrait pas en rester là à Paris. En effet, d'autres opportunités seraient étudiées, notamment Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté, en fin de contrat au Bayern Munich et à Liverpool. Mais le PSG a coché d'autres noms...

Une offre formulée à Eric Garcia ! Au cours des dernières semaines, on a ainsi parlé d'un intérêt du PSG pour Eric Garcia, entré dans sa dernière année de contrat au FC Barcelone. Luis Enrique connait très bien le joueur pour l'avoir eu sous ses ordres en sélection espagnole. Et voilà que ça aurait été sérieux avec le Blaugrana. En effet, Mundo Deportivo annonce ce lundi que le PSG avait fait une offre à Eric Garcia.