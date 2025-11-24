Transfert à Barcelone : Une offre du PSG est partie, la révélation de la presse espagnole !

Après avoir recruté Illia Zabarnyi lors du dernier mercato estival, le PSG chercherait encore à se renforcer sa défense. Pour cela, le club de la capitale se pencherait sur les joueurs en fin de contrat. Alors qu'on a beaucoup parlé d'un intérêt du PSG pour Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté, Luis Enrique regardait lui... au FC Barcelone.
Si Marquinhos et Willian Pacho composent aujourd'hui la charnière centrale du PSG, le club de la capitale regarde l'avenir. Illia Zabarny a ainsi été recruté pour assurer la succession du Brésilien, mais voilà qu'on ne voudrait pas en rester là à Paris. En effet, d'autres opportunités seraient étudiées, notamment Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté, en fin de contrat au Bayern Munich et à Liverpool. Mais le PSG a coché d'autres noms...
Une offre formulée à Eric Garcia !
Au cours des dernières semaines, on a ainsi parlé d'un intérêt du PSG pour Eric Garcia, entré dans sa dernière année de contrat au FC Barcelone. Luis Enrique connait très bien le joueur pour l'avoir eu sous ses ordres en sélection espagnole. Et voilà que ça aurait été sérieux avec le Blaugrana. En effet, Mundo Deportivo annonce ce lundi que le PSG avait fait une offre à Eric Garcia.
Luis Enrique regarde au FC Barcelone !
Ce n'est d'ailleurs pas le premier joueur du FC Barcelone que Luis Enrique voudrait recruter au PSG. En effet, l'entraîneur espagnol aurait également voulu faire venir un certain Gavi il y a quelques mois. « Il aurait aimé faire Gavi au milieu du terrain. Il y a eu des discussions avec ses agents. Je dis avec « ses agents » mais c’est le même agent en fait. Mais non ça ne s’est pas fait, Barcelone ne voulait pas lâcher. Et avec ce qui s’est passé avec Dembélé, si le Barça avait voulu vendre Gavi, ils auraient préféré le vendre au Real Madrid. Gavi était vraiment pisté mais le Barça ne souhaitait pas le libérer », avait expliqué Fabrice Hawkins.