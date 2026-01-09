«Un joueur incroyable» au PSG : Luis Enrique confirme !

Jeudi soir, le PSG a décroché un nouveau titre en remportant le Trophée des champions au bout du suspens. C'est une nouvelle fois Gonçalo Ramos qui a été décisif après son entrée en jeu. De quoi impressionner Luis Enrique, absolument dithyrambique au sujet de son attaquant.
Comme un air de déjà-vu. Jeudi soir, le PSG a arraché l'égalisation dans les arrêts de jeu du Classique contre l'OM avant d'aller remporter le Trophée des champions aux tirs-au-but. Et comme souvent, Gonçalo Ramos a été décisif après son entrée en jeu. C'est en effet lui qui a égalisé dans les dernières secondes, confirmant son état d'esprit irréprochable. D'ailleurs, après le match, Luis Enrique lui a rendu un vibrant hommage.
Luis Enrique s'enflamme pour Gonçalo Ramos
« A la fin, je pense que cette équipe est différente, il y a un état d'esprit différent et je voudrais féliciter Gonçalo Ramos. C'est un soldat ! C'est un joueur incroyable, une personne incroyable », s'enthousiasme l'entraîneur du PSG au micro de Ligue1+ avant de poursuivre.
« Il n'a pas de minutes mais il est tous les jours là. Quand je lui dis d'entrer sur le terrain pour deux ou trois minutes, il le fait au sprint. Il est incroyable, je veux lui dire chapeau, c'est un plaisir d'avoir Gonçalo avec nous », ajoute Luis Enrique.