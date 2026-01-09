«Un joueur incroyable» au PSG : Luis Enrique confirme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Jeudi soir, le PSG a décroché un nouveau titre en remportant le Trophée des champions au bout du suspens. C'est une nouvelle fois Gonçalo Ramos qui a été décisif après son entrée en jeu. De quoi impressionner Luis Enrique, absolument dithyrambique au sujet de son attaquant.

Comme un air de déjà-vu. Jeudi soir, le PSG a arraché l'égalisation dans les arrêts de jeu du Classique contre l'OM avant d'aller remporter le Trophée des champions aux tirs-au-but. Et comme souvent, Gonçalo Ramos a été décisif après son entrée en jeu. C'est en effet lui qui a égalisé dans les dernières secondes, confirmant son état d'esprit irréprochable. D'ailleurs, après le match, Luis Enrique lui a rendu un vibrant hommage.

Luis Enrique s'enflamme pour Gonçalo Ramos « A la fin, je pense que cette équipe est différente, il y a un état d'esprit différent et je voudrais féliciter Gonçalo Ramos. C'est un soldat ! C'est un joueur incroyable, une personne incroyable », s'enthousiasme l'entraîneur du PSG au micro de Ligue1+ avant de poursuivre.