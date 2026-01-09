Le PSG prêt à virer une star ? La bombe est lâchée !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Arrivé il y a un peu moins de trois ans désormais en provenance de l'OL, Bradley Barcola serait susceptible de déjà voir ses jours comptés au PSG. La faute à l'absence d'avancées concrètes dans cette opération prolongation. Dès cet hiver, le Paris Saint-Germain pourrait se lancer sur les traces d'un successeur.

Le Paris Saint-Germain aurait pu faire des pieds et des mains pour rallonger le contrat de Bradley Barcola en début de saison dernière. Néanmoins, l'émergence de Désiré Doué et l'impact instantané de Khvicha Kvaratskhelia ont pu amener Luis Campos et le reste du comité directeur du PSG à ne pas se mettre en quatre pour offrir à Bradley Barcola une offre juteuse afin de le conserver.

«Barcola, il y aura un vrai sujet l'été prochain pour quitter le Paris Saint-Germain» Le10sport.com vous a toutefois dévoilé en décembre dernier qu'une belle proposition était partie et que le clan Barcola l'avait entre les mains, mais temporisait pour le moment. Sur le plateau de l'émission La Tribune d'Ici Paris, Loïc Tanzi a reconnu cette semaine que le Paris Saint-Germain pourrait même déjà se projeter sur la suite. « Barcola, il y aura un vrai sujet l'été prochain pour quitter le Paris Saint-Germain ».