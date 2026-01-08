PSG : Désiré Doué avec un influenceur, la grosse surprise !

Amadou Diawara

Pour promouvoir le Trophée des Champions, programmé ce jeudi soir au Koweït, des influenceurs ont été appelés à la rescousse. Ayant 679 000 abonnés sur Instagram, Kassem Harkous a publié du contenu pour mettre en avant le choc entre le PSG et l'OM. La veille du match, il a d'ailleurs fait une vidéo avec Désiré Doué devant l'hôtel du club parisien.

PSG-OM : Des influenceurs ont été sollicités Sollicité pour mettre en avant le Trophée des Champions, Kassem Harkous s'est livré sur sa mission lors d'un entretien accordé au Parisien. « La Fédération koweïtienne a collaboré avec la Ligue de football française pour retenir une liste d’influenceurs ici. On a pu faire du contenu avant le match pour faire la promotion de l’événement », a expliqué l'influenceur qui compte 679 000 abonnés sur Instagram.