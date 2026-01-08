PSG - Officiel : C'est terminé pour Barcola !

Amadou Diawara

Ce jeudi soir, le PSG va tenter de remporter le Trophée des Champions face à l'OM. Pour ce grand rendez-vous, prévu au Koweït, Luis Enrique a décidé de se passer des services de Bradley Barcola au coup d'envoi. Avec le retour de blessure d'Ousmane Dembélé et de Désiré Doué, le numéro 29 du PSG semble avoir perdu sa place de titulaire dans les grands matchs.

Le Trophée des Champions est programmé ce jeudi soir à 19 heures. En effet, le PSG doit se frotter à l'OM au Jaber Al-Ahmad International Stadium de Koweït City.

PSG-OM : Bradley Barcola est remplaçant De retour de blessure depuis quelques semaines, Ousmane Dembélé et Désiré Doué sont désormais en pleine possession de leurs moyens. Ainsi, Luis Enrique peut enfin aligner sa meilleure équipe possible dans les grands matchs, après avoir dû bricolé à cause de la pénurie de joueurs. En attaque, le coach du PSG a décidé d'aligner le trio Désiré Doué - Ousmane Dembélé - Khvicha Kvaratskhelia. Bradley Barcola va donc être assis sur le banc au coup d'envoi du Classique face à l'OM au Trophée des Champions. Déjà remplaçant face au Paris FC en Ligue 1 (le 4 janvier), le numéro 29 du PSG semble ne plus faire partie de l'équipe type de Luis Enrique pour les matchs décisifs.