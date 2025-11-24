Laure Boulleau et le PSG, c’est inquiétant !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Samedi, pour son retour après la trêve internationale, le PSG n'a pas tremblé face à une vaillante équipe du Havre. Les hommes de Luis Enrique l'ont emporté 3 à 0 sans forcer leur talent. Depuis le début de la saison, le PSG affiche plus de difficultés en Ligue 1 et Laure Boulleau pense que le niveau général est moins haut que l'année dernière.

Après sa saison historique, le PSG a forcément laissé des plumes dans la bataille. L'effectif de Luis Enrique est sensiblement le même et repartir au combat avec des corps fatigués n'a pas été simple. En Ligue 1, le PSG ne force pas vraiment son talent et ça commence à se voir. Laure Boulleau trouve quand même qu'un secteur du jeu est en baisse.

Alerte au PSG ! Si les Parisiens l'ont emporté facilement face au Havre (3-0), Laure Boulleau n'a pas été emballée par la prestation proposée par le club de la capitale. « J’ai quand même trouvé que le pressing et le contre pressing des Parisiens est un peu moins efficace que lorsque le PSG était à son apogée. Petit point d’alerte car c’est ce qui a fait la force du PSG la saison dernière, et je trouve que c’est un peu moins fort » confie-t-elle dans le Canal Football Club.