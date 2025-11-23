Hakimi - PSG : La grande annonce pour son retour !

Gravement blessé à la cheville gauche face au Bayern Munich le 4 novembre dernier, Achraf Hakimi travaille dur afin d’être remis à temps pour la CAN avec le Maroc. Le latéral gauche du PSG a donné des nouvelles de sa blessure, assurant qu’il allait beaucoup mieux et qu’il n’avait plus de douleur.
À la suite d’un très vilain tacle de Luis Diaz, lors de la défaite du PSG face au Bayern Munich (1-2) en Ligue des champions, Achraf Hakimi est actuellement en pleine convalescence. Touché à la cheville gauche, l’international marocain (88 sélections) fait tout pour être remis à temps pour le début de la CAN.
« Je continue de travailler fort avec cet objectif d’arriver bien à la CAN »
« Ça va beaucoup mieux. L’inflammation a diminué, ça va beaucoup mieux maintenant. Ça ne fait pas mal. Je suis positif, je suis concentré, je continue de travailler fort avec cet objectif d’arriver bien à la CAN », a confié Achraf Hakimi, dans un reportage diffusé ce dimanche soir sur Canal+.
« Il sera encore plus fort »
Une annonce rassurante pour le PSG et Walid Regragui, qui espère bien qu’il pourra compter sur lui, même si le sélectionneur du Maroc se veut optimiste : « Le top du top, c'est qu'il ait un pépin et qu'il revienne juste pour la CAN. Comme ça, il ne joue pas, il s'est reposé. Je le connais lui, quand il va revenir, ça va être un animal. Je pense qu'on va s'embrouiller quand on va revenir. Il sera encore plus fort. »