Hakimi - PSG : La grande annonce pour son retour !

Gravement blessé à la cheville gauche face au Bayern Munich le 4 novembre dernier, Achraf Hakimi travaille dur afin d’être remis à temps pour la CAN avec le Maroc. Le latéral gauche du PSG a donné des nouvelles de sa blessure, assurant qu’il allait beaucoup mieux et qu’il n’avait plus de douleur.

À la suite d’un très vilain tacle de Luis Diaz, lors de la défaite du PSG face au Bayern Munich (1-2) en Ligue des champions, Achraf Hakimi est actuellement en pleine convalescence. Touché à la cheville gauche, l’international marocain (88 sélections) fait tout pour être remis à temps pour le début de la CAN.

« Je continue de travailler fort avec cet objectif d’arriver bien à la CAN » « Ça va beaucoup mieux. L’inflammation a diminué, ça va beaucoup mieux maintenant. Ça ne fait pas mal. Je suis positif, je suis concentré, je continue de travailler fort avec cet objectif d’arriver bien à la CAN », a confié Achraf Hakimi, dans un reportage diffusé ce dimanche soir sur Canal+.