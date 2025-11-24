Le PSG boucle son transfert, c'est le coup de foudre !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Quatre saisons, deux triplé nationaux de suite et surtout une Ligue des champions tant attendue pour le club et les supporters du Paris Saint-Germain. Malgré tout cela, Gianluigi Donnarumma a pris la porte dans les ultimes instants du mercato estival en s'engageant à Manchester City contre une indemnité de transfert de 30M€. Il raconte son coup de foudre... avec Pep Guardiola et Erling Braut Haaland.

Le Paris Saint-Germain a écrit l'une des plus grandes lignes de son histoire avec Gianluigi Donnarumma dans ses buts le 31 mai dernier. Le désormais ex-gardien du PSG a été l'une des pièces maîtresses du succès du club parisien en Ligue des champions. Et pourtant, quelques semaines après seulement, les dirigeants ont pris la décision de se séparer du gardien présent dans l'équipe type de la campagne de C1.

«C'est le rêve de tous les joueurs» A 26 ans, Gianluigi Donnarumma a été remplacé par Lucas Chevalier et a pris l'avion pour Manchester où Pep Guardiola l'attendait dans le vestiaire de City. Une collaboration professionnelle qui le régale déjà après seulement trois mois de cohabitation. « C'est un entraîneur très spécial. C'est le rêve de tous les joueurs. Je suis très content de voir comment on va travailler avec Manchester City et Pep ».