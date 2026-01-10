Transfert à l'OM : La surprise à 25M€ !

Alexis Brunet

Cet hiver, l’OM compte bien se montrer actif sur le marché des transferts. Le club phocéen veut se renforcer, mais il pourrait également vendre certains joueurs, à commencer par Robinio Vaz. L’attaquant est annoncé dans le viseur de l’AS Rome qui pourrait débourser 25M€ pour le faire venir, mais le Borussia Dortmund serait également prêt à sauter sur l’occasion.

Lors de la première partie de saison, Robinio Vaz s’est montré à son avantage à l’OM. L’attaquant a obtenu un peu de temps de jeu en Ligue 1 surtout et il en a profité pour inscrire quatre buts tout en délivrant deux passes décisives. Une belle réussite pour le joueur de 18 ans qui a attiré l’oeil de certains.

L’AS Rome s’intéresse à Vaz D’après les informations de Calciomercato, l’AS Rome se serait rapprochée de l’OM dernièrement pour un potentiel transfert de Robinio Vaz. Le club phocéen demanderait 25M€ pour lâcher son attaquant dès cet hiver et les discussions vont donc continuer entre les différentes parties pour trouver un accord. La présence de Federico Balzaretti, ancien dirigeant de la Roma et aujourd’hui du côté de Marseille, pourrait aider.