Le PSG vire un gros nom : Il lâche un coup de gueule !

Axel Cornic

Quelques semaines seulement après la victoire historique en Ligue des Champions, dont il a été l’un des acteurs principaux, Gianluigi Donnarumma s’est vu mettre à la porte. Une décision choc du Paris Saint-Germain qui fait beaucoup parler, avec l’Italien qui semble toujours être regretté par certains.

On a toujours du mal à s’y faire. Après quatre années passées à Paris, Gianluigi Donnarumma a rebondi à Manchester City, où il fait e bonheur de Pep Guardiola. De quoi donner quelques remords au PSG, qui l’a écarté l’été dernier pour miser sur Lucas Chevalier.

« Ce qui me gêne c’est la nouvelle politique du PSG » Le départ du gardien de but italien fait en effet toujours débat, avec le PSG qui est souvent pointé du doigt. C’est le cas de Denis Charvet, qui a fait le parallèle entre ce sui s’est passé avec Donnarumma et ce qui pourrait arriver avec Ousmane Dembélé, dont la prolongation semble bloquer. « Ce qui me gêne c’est la nouvelle politique du PSG » a expliqué l’ancien rugbyman, sur RMC.