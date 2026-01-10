Départ de l’OM : C’est confirmé pour De Zerbi !

A la recherche d’un entraîneur pour la saison prochaine après s’être séparé de Ruben Amorim, Manchester United s’intéresse à plusieurs, notamment à celui de l’OM, Roberto De Zerbi. Selon le journaliste Fabrizio Romano, le technicien italien devrait bel et bien faire partie des discussions, au même titre que Thomas Tuchel.
Déjà en contact avec Manchester United à l’été 2024 avant de s’engager avec l’OM, Roberto De Zerbi pourrait avoir une nouvelle opportunité de rejoindre les Red Devils. Comme indiqué par le Telegraph, si Oliver Glasner est le favori, les Mancuniens pensent aussi au technicien italien pour remplacer Ruben Amorim la saison prochaine.
« Il est certain que Man United recherche une expérience en Premier League »
« De nombreux entraîneurs pourraient être disponibles après la Coupe du monde. Il y a beaucoup d'entraîneurs talentueux en Europe. Il est certain que Man United recherche une expérience en Premier League. Je peux vous le garantir. Ils ont déjà discuté de certains noms en interne, mais ce processus va prendre du temps. La décision ne sera pas prise maintenant », a indiqué Fabrizio Romano, dans le podcast Market Madness de GIVEMESPORT.
« De Zerbi et Tuchel feront partie des discussions »
Selon Fabrizio Romano, Roberto De Zerbi, sous contrat jusqu’en juin 2027 avec l’OM, ainsi que Thomas Tuchel, sélectionneur de l’Angleterre, seront des options étudiées par Manchester United : « Ils veulent comprendre quelles opportunités s'offriront à eux, et je pense donc que De Zerbi et Tuchel feront partie des discussions. Mais vous pouvez imaginer qu'avec De Zerbi très occupé avec Marseille et Tuchel extrêmement occupé avec l'Angleterre, à ce stade, rien ne peut être décidé ou convenu. »