Départ de l’OM : C’est confirmé pour De Zerbi !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

A la recherche d’un entraîneur pour la saison prochaine après s’être séparé de Ruben Amorim, Manchester United s’intéresse à plusieurs, notamment à celui de l’OM, Roberto De Zerbi. Selon le journaliste Fabrizio Romano, le technicien italien devrait bel et bien faire partie des discussions, au même titre que Thomas Tuchel.

Déjà en contact avec Manchester United à l’été 2024 avant de s’engager avec l’OM, Roberto De Zerbi pourrait avoir une nouvelle opportunité de rejoindre les Red Devils. Comme indiqué par le Telegraph, si Oliver Glasner est le favori, les Mancuniens pensent aussi au technicien italien pour remplacer Ruben Amorim la saison prochaine.

« Il est certain que Man United recherche une expérience en Premier League » « De nombreux entraîneurs pourraient être disponibles après la Coupe du monde. Il y a beaucoup d'entraîneurs talentueux en Europe. Il est certain que Man United recherche une expérience en Premier League. Je peux vous le garantir. Ils ont déjà discuté de certains noms en interne, mais ce processus va prendre du temps. La décision ne sera pas prise maintenant », a indiqué Fabrizio Romano, dans le podcast Market Madness de GIVEMESPORT.