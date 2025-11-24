Panique au PSG, le coup de théâtre que personne n'a vu venir !

Amadou Diawara

Lors de la saison 2024-2025, Kang-In Lee était en plein calvaire. En effet, le milieu offensif du PSG n'arrivait pas du tout à évoluer à son meilleur niveau. A tel point que Kang-In Lee a songé à claquer la porte du Parc des Princes. Alors que son numéro 19 est finalement resté au PSG, Luis Enrique aurait douté de sa capacité à rebondir. Mais heureusement pour le club de la capitale, Kang-In Lee s'est totalement relancé en 2025-2026.

Transféré en provenance de Majorque lors de l'été 2023, Kang-In Lee a couté environ 22M€ au PSG. Depuis son arrivée à Paris, l'international sud-coréen n'a jamais réussi à s'imposer en tant que titulaire. En effet, les performances de Kang-In Lee au PSG sont en dents de scie.

PSG : La frayeur de Luis Enrique avec Lee Après six premiers mois de très grande qualité, Kang-In Lee s'est peu à peu éteint au PSG, jusqu'à vivre une saison 2024-2025 cauchemardesque. En effet, le numéro 19 parisien avait beaucoup de mal à évoluer à son meilleur niveau lors du dernier exercice. D'ailleurs, à en croire Le Parisien, Kang-In Lee a eu de profondes envies de quitter le PSG. Alors qu'il est finalement resté au Parc des Princes, le milieu offensif de 24 ans s'est totalement relancé ces derniers mois, ayant retrouvé de sa superbe.