Un joueur «sensationnel» signe au PSG : Luis Enrique confirme !

Recruté l’été dernier pour 55M€ bonus compris en provenance du LOSC, Lucas Chevalier a connu un début de saison très compliqué. Cependant, samedi soir contre Le Havre (3-0), le portier du PSG a réalisé une excellente prestation jugée comme «sensationnelle» par Lucas Chevalier.
L'été dernier, le PSG a lâché 55M€, bonus compris, pour recruter Lucas Chevalier en provenance du LOSC. Et alors que le gardien français a connu des débuts poussifs à Paris, il a réalisé son match référence samedi soir contre Le Havre (3-0). De quoi faire dire à Luis Enrique que Lucas Chevalier a réalisé une performance sensationnelle.
Luis Enrique s’enflamme pour Chevalier
« Nous savons la difficulté quand tu arrives dans un club comme Paris Saint-Germain, de haut niveau, pour tous les joueurs. Et si nous nous rappelons de ce qu'on a vu avec un autre gardien ou d'autres joueurs qui sont arrivés au Paris Saint-Germain, nous sommes très contents des joueurs que nous avons signés. Lucas Chevalier, aujourd'hui, il a été sensationnel. Zabarnyi, la même chose. Renato (Marin), qui est un joueur qui n'a pas encore joué, mais nous avons la confiance en lui et la tranquillité pour attendre l'avenir avec calme », a-t-il confié au micro de Ligue1+ avant d’en rajouter une couche quelques minutes plus tard en conférence de presse.
«Lucas Chevalier a été sensationnel»
« Ça dépend de chaque match. Normalement, pour valoriser les performances d'un joueur, c'est toujours normal de regarder seulement son match, mais nous pensons toujours qu'on enseigne à un joueur d'avoir de la tranquillité pour valoriser, pour maîtriser son niveau. En ce sens-là, je n'ai aucun doute sur Lucas Chevalier, je n'ai aucun doute sur Zabarnyi, je n'ai aucun doute sur Renato (Marin), les trois joueurs qu'on a signés, et ça marche comme ça. Nous savons la difficulté de jouer dans un club comme Paris Saint-Germain, il y a toujours des bruits autour de l'équipe. Il faut s'habituer à ce bruit. Je me répète, j'ai beaucoup de confiance en Lucas Chevalier, Zabarnyi et Renato », ajoute Luis Enrique.