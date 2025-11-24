Un joueur «sensationnel» signe au PSG : Luis Enrique confirme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté l’été dernier pour 55M€ bonus compris en provenance du LOSC, Lucas Chevalier a connu un début de saison très compliqué. Cependant, samedi soir contre Le Havre (3-0), le portier du PSG a réalisé une excellente prestation jugée comme «sensationnelle» par Lucas Chevalier.

L'été dernier, le PSG a lâché 55M€, bonus compris, pour recruter Lucas Chevalier en provenance du LOSC. Et alors que le gardien français a connu des débuts poussifs à Paris, il a réalisé son match référence samedi soir contre Le Havre (3-0). De quoi faire dire à Luis Enrique que Lucas Chevalier a réalisé une performance sensationnelle.

Luis Enrique s’enflamme pour Chevalier « Nous savons la difficulté quand tu arrives dans un club comme Paris Saint-Germain, de haut niveau, pour tous les joueurs. Et si nous nous rappelons de ce qu'on a vu avec un autre gardien ou d'autres joueurs qui sont arrivés au Paris Saint-Germain, nous sommes très contents des joueurs que nous avons signés. Lucas Chevalier, aujourd'hui, il a été sensationnel. Zabarnyi, la même chose. Renato (Marin), qui est un joueur qui n'a pas encore joué, mais nous avons la confiance en lui et la tranquillité pour attendre l'avenir avec calme », a-t-il confié au micro de Ligue1+ avant d’en rajouter une couche quelques minutes plus tard en conférence de presse.