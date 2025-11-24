Hakimi - PSG : Panique annoncée sur le mercato !

Axel Cornic

Actuellement blessé, Achraf Hakimi manque beaucoup au Paris Saint-Germain, qui doit chercher des nouvelles solutions pour palier son absence. Warren Zaïre-Emery semble en être une, mais les dirigeants parisiens aimeraient surtout faire quelque chose lors du mercato hivernal, qui ouvrira ses portes le 1er janvier prochain.

Ça commence à bouger du côté de Paris. Avec la blessure d’Achraf Hakimi, qui ne devrait revenir que pour le début d’année 2026, le PSG bouge sur le marché des transferts. Mais les dernières nouvelles ne sont pas vraiment bonnes...

Déjà la fin pour Garcia ? La priorité des Parisiens semblait en effet être Eric Garcia, en fin de contrat avec le FC Barcelone. Mundo Deportivo nous apprend toutefois qu’un accord de principe aurait été trouvé avec le défenseur espagnol pour prolonger son contrat, ce qui met un sacré coup aux velléités du PSG, mais également d’Arsenal et de Tottenham qui étaient également sur le coup.