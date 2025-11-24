Mercato : Le PSG va gagner plusieurs millions d'euros, le projet est dévoilé !

Si Luis Enrique a déjà lancé plusieurs jeunes depuis son arrivée, le PSG compte bien continuer en ce sens. Luis Campos a évoqué l’avenir du club de la capitale et la possibilité qu’un jour l’équipe professionnelle soit bâtie entièrement grâce la formation et non en dépensant des sommes importantes sur le mercato.
Début novembre, le centre de formation du PSG a fêté ses 50 ans, que le club compte encore continuer à le développer à l’avenir. D’autant plus avec un entraîneur qui n’hésite pas à lancer les jeunes s’ils le méritent, à l’image de Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye et Quentin Ndjantou, régulièrement utilisés par Luis Enrique cette saison.
« Bâtir une équipe professionnelle issue de la formation »
Si l’argent n’est pas vraiment un problème pour le PSG, avoir des joueurs issus de son centre de formation évite également d’avoir à dépenser plusieurs millions d’euros sur le marché des transferts. Jusqu’à pourquoi pas un jour avoir une équipe entièrement composée de joueurs formés au club ?
« Sans avoir à payer des grosses sommes lors du mercato »
« À long terme, on pourra peut-être bâtir une équipe professionnelle issue de la formation du club, sans avoir à payer des grosses sommes lors du mercato », a déclaré Luis Campos ce lundi, dans des propos relayés par le journaliste Ilies Peeters, lors d’une rencontre avec la presse à l’occasion des 50 ans du centre de formation du PSG.