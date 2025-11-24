Mercato : Le PSG va gagner plusieurs millions d'euros, le projet est dévoilé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si Luis Enrique a déjà lancé plusieurs jeunes depuis son arrivée, le PSG compte bien continuer en ce sens. Luis Campos a évoqué l’avenir du club de la capitale et la possibilité qu’un jour l’équipe professionnelle soit bâtie entièrement grâce la formation et non en dépensant des sommes importantes sur le mercato.

Début novembre, le centre de formation du PSG a fêté ses 50 ans, que le club compte encore continuer à le développer à l’avenir. D’autant plus avec un entraîneur qui n’hésite pas à lancer les jeunes s’ils le méritent, à l’image de Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye et Quentin Ndjantou, régulièrement utilisés par Luis Enrique cette saison.

« Bâtir une équipe professionnelle issue de la formation » Si l’argent n’est pas vraiment un problème pour le PSG, avoir des joueurs issus de son centre de formation évite également d’avoir à dépenser plusieurs millions d’euros sur le marché des transferts. Jusqu’à pourquoi pas un jour avoir une équipe entièrement composée de joueurs formés au club ?