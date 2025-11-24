Mercato : Transfert refusé, un buteur va signer à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir montré de belles choses depuis le début de la saison, Robinio Vaz susciterait l’intérêt de plusieurs grands clubs européens. Une offre aurait même été rejetée récemment, l’OM n’ayant pas l’intention de se séparer de l’attaquant âgé de 18 ans, puisque l’objectif est de le prolonger d’ici à la fin de l’année civile.

Arrivé à l’OM il y a à peine un peu plus d’un an en provenance de Sochaux, Robinio Vaz serait déjà très courtisé. Selon Africafoot, le Bayern Munich, Naples, Arsenal et Chelsea seraient tous intéressés par l’attaquant âgé de 18 ans, auteur de 4 buts et 2 passes décisives en Ligue 1 cette saison.

L’OM a déjà refusé une offre pour Vaz CaughtOffside confirme les intérêts des Gunners et des Blues, en précisant que ce seraient ces derniers qui seraient les plus actifs dans ce dossier et réfléchiraient à faire une offre dès le mois de janvier. L’OM aurait récemment refusé une proposition d’un club dont l’identité n’a pas été dévoilée et attendrait entre 20 et 30M€ pour Robinio Vaz.