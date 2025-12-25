Kylian Mbappé, la relation «douloureuse» à l’étranger !

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé avait sans doute rêvé d’une meilleure année 2025 au Real Madrid. Le club madrilène n’a remporté aucun trophée majeur cette année. Les supporters merengue auraient d’ailleurs du mal à accepter cette situation, et cela aurait naturellement un impact sur la confiance et le moral de l’équipe de Xabi Alonso.

En signant au Real Madrid, Kylian Mbappé pensait certainement vivre une première saison de rêve et une année 2025 radieuse. Mais finalement, tout ne s’est pas passé comme prévu. L’ancien du PSG a brillé sur le plan personnel. Mais sur le plan collectif, l’exercice 2024-2025 a été globalement décevant.

Relation compliquée entre le Real Madrid et ses supporters ? Comme le rapporte MARCA, l’année 2025 a été compliquée pour le Real Madrid. Le club et l’équipe sont loin des moments de gloire de la saison 2023-2024, avant l’arrivée de Kylian Mbappé. Cette situation serait d’ailleurs « douloureuse » pour les supporters merengue, qui auraient du mal à accepter la chose.