Transfert à l’OL : Le sale coup d’un Lyonnais sur le mercato !

Prêté à Metz par le Dynamo Kiev, Giorgi Tsitaishvili sera libre de tout contrat à la fin de la saison et plusieurs clubs seraient déjà sur les rangs afin de s’attacher ses services, notamment l’OL. Toutefois, son compatriote géorgien et originaire de Lyon, Georges Mikautadze, pousserait pour qu’il le rejoigne à Villarreal.

Après avoir officialisé mardi le prêt sans option d’achat d’Endrick en provenance du Real Madrid, l’OL continue sa quête de renforts dans l’optique du mercato hivernal, mais également estival. En ce sens, d’après les informations de Foot Mercato, les Gones seraient sur la piste de Giorgi Tsitaishvili.

L’OL et le LOSC sur la piste de Tsitaishvili Âgé de 25 ans, l’ailier est actuellement prêté à Metz par le Dynamo Kiev, où son contrat court jusqu’en juin 2026. Selon FM, Giorgi Tsitaishvili partira libre à la fin de la saison, une situation qui aurait interpellé plusieurs clubs. L’OL, mais également le LOSC, la Lazio et surtout Villarreal.