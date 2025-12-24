C'est la folie sur le mercato, le PSG va annoncer plusieurs signatures !

Le 7 février dernier, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi avait officialisé sept prolongations : Vitinha, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Luis Enrique, Ibrahim Mbaye, Naoufel El Hannach et Yoram Zague. Près d'un an plus tard, le club de la capitale compterait refaire le coup, en annonçant plusieurs signatures en même temps.
Depuis la fin de la saison 2022-2023, le PSG a décidé de mettre fin à la génération bling-bling. En ce sens, l'écurie rouge et bleu s'est séparée de toutes ses superstars, notamment de Lionel Messi, Neymar, Marco Verratti et de Sergio Ramos.
Le PSG va officialiser plusieurs prolongations en même temps
En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid librement et gratuitement. Plutôt que de recruter une nouvelle vedette pour en faire sa tête de gondole, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi a changé son fusil d'épaule. En effet, le PSG a construit un collectif jeune et fort. Une stratégie payante, puisque le club de la capitale a remporté la première Ligue des Champions de son histoire le 31 mai dernier.
Mercato : Le PSG a lancé les négociations avec plusieurs joueurs
Comme l'a souligné Le Parisien, c'est dans cet esprit de mettre en avant le collectif - et non les individualités - que le PSG a fait une présentation groupée de plusieurs joueurs le 7 février dernier. En effet, les Parisiens ont officialisé sept prolongations avant le coup d'envoi du choc face à l'AS Monaco au Parc des Princes la saison dernière : Vitinha, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Luis Enrique, Ibrahim Mbaye, Naoufel El Hannach et Yoram Zague. Et à en croire le média français, le PSG aurait prévu de refaire le coup en 2026, en annonçant plusieurs signatures en même temps dans les prochaines semaines. En fonction des négociations en cours, les hautes sphères franciliennes pourraient retarder certaines officialisations, et ce, pour pouvoir annoncer plusieurs renouvellement de contrat au même moment. Sous l'impulsion de Luis Campos, le PSG aurait lancé les hostilités avec les entourages des joueurs pour finaliser plusieurs signatures d'ici la clôture de cette saison.