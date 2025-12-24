C'est la folie sur le mercato, le PSG va annoncer plusieurs signatures !

Amadou Diawara

Le 7 février dernier, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi avait officialisé sept prolongations : Vitinha, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Luis Enrique, Ibrahim Mbaye, Naoufel El Hannach et Yoram Zague. Près d'un an plus tard, le club de la capitale compterait refaire le coup, en annonçant plusieurs signatures en même temps.

Depuis la fin de la saison 2022-2023, le PSG a décidé de mettre fin à la génération bling-bling. En ce sens, l'écurie rouge et bleu s'est séparée de toutes ses superstars, notamment de Lionel Messi, Neymar, Marco Verratti et de Sergio Ramos.

Le PSG va officialiser plusieurs prolongations en même temps En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid librement et gratuitement. Plutôt que de recruter une nouvelle vedette pour en faire sa tête de gondole, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi a changé son fusil d'épaule. En effet, le PSG a construit un collectif jeune et fort. Une stratégie payante, puisque le club de la capitale a remporté la première Ligue des Champions de son histoire le 31 mai dernier.