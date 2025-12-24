PSG : La nouvelle folie du mercato !

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain serait tombé sous le charme d’un tout jeune international grec, qui fait sensation du côté de la Jupiter Pro League cette saison. Il s’agit de Konstantinos Karetsas, actuellement sous contrat avec le KRC Genk jusqu’en 2029 et qui semble attiser de plus en plus de convoitises à travers l’Europe.

A Paris, la jeunesse est au pouvoir. Depuis quelques années, le PSG a changé son fusil d’épaule et a décidé d’offrir une plus grande place aux talents du centre de formation, mais aussi étrangers. Et la liste pourrait bien s’allonger, avec une nouvelle piste qui est annoncée en Belgique.

Karetsas, la pépite qui fait craquer le PSG Des nombreuses sources ont évoqué récemment un intérêt prononcé du PSG pour Konstantinos Karetsas, jeune milieu offensif de 18 ans qui a explosé en cette première partie de saison sous les couleurs du KRC Genk. Les Parisiens ne seraient pas seuls, puisque l’international grec aurait également tapé dans l’œil de Liverpool, Chelsea, Arsenal et du Bayern Munich.