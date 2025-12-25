PSG - Transfert à 60M€ : Discussions annoncées !

Pierrick Levallet

Bien décidé à miser sur la jeunesse, le PSG n’hésite plus à piocher en Ligue 1 pour se renforcer. Le club de la capitale aurait d’ailleurs activé une nouvelle piste sur le mercato : celle menant à Ayyoub Bouaddi. Les dirigeants parisiens auraient déjà entretenus des discussions avec le clan du milieu de terrain de 18 ans du LOSC.

Depuis les arrivées de Luis Campos et de Luis Enrique, le PSG a changé radicalement sa manière de recruter. Le club de la capitale ne mise plus sur les stars mais plutôt sur la jeunesse et les besoins du collectif. Les dirigeants parisiens n’hésitent d’ailleurs plus à piocher en Ligue 1. L’été dernier, les Rouge-et-Bleu ont par exemple déboursé 50M€ pour mettre la main sur Désiré Doué.

Le PSG active la piste Ayyoub Bouaddi L’été prochain, le PSG pourrait récidiver. Les champions d’Europe 2025 auraient en effet des vues sur Ayyoub Bouaddi. Du haut de ses 18 ans, l’international Espoirs français est devenu un joueur important au LOSC. Les Dogues sont d’ailleurs conscients de ne pas pouvoir le retenir éternellement malgré son contrat récemment prolongé jusqu’en juin 2029.