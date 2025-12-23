PSG - Luis Enrique : Une énorme offre confirmée à l’étranger !

Axel Cornic

Très critiqué il y a encore un an, Luis Enrique semble désormais faire l’unanimité au Paris Saint-Germain, qu’il a mené jusqu’à une victoire historique en Ligue des Champions. Et du côté de Doha on est très satisfait de son travail, avec une prolongation de contrat qui se dessinerait en coulisses.

Après des nombreuses désillusions, le PSG a enfin réussi à décrocher le Graal en remportant haut la main la Ligue des Champions. Un homme semble être derrière ce succès, puisque le travail de Luis Enrique est salué par la plupart des observateurs, avec ses joueurs qui ont d’ailleurs raflé les distinctions individuelles en cette année 2025.

Un contrat « à vie » pour Luis Enrique La cote de l’Espagnol est montée en flèche, notamment du côté des propriétaires du club parisien. D’après les informations de AS, le Qatar aurait décidé de miser très gros sur Luis Enrique avec un contrat « à vie ». Une façon de s’assurer sa présence dans les années à venir, afin d’apporter une stabilité dans le projet du PSG.