OM : Daniel Riolo raconte «des conneries», l'incroyable accusation !

L'OL a déjà lancé son mercato d'hiver avec le recrutement d'Endrick officialisé mardi soir. Après le jeune buteur de 19 ans du Real Madrid, le club rhodanien serait particulièrement bien placé pour accueillir Himad Abdelli d'après Daniel Riolo qui annonce un bras de fer avec l'OM sur les ondes de RMC. Néanmoins, tout ça ne seraient que foutaises d'après Mohamed Toubache-Ter.

Himad Abdelli va-t-il suivre les traces d'Azzedine Ounahi il y a trois ans de cela ? Après la Coupe du monde 2022, l'international marocain avait troqué la tunique du SCO d'Angers afin d'arborer le maillot de l'OM dès le mercato hivernal de l'année 2023. Il semblerait que les dirigeants de l'Olympique de Marseille voient d'un bon œil le renfort du milieu offensif du club angevin à l'occasion de la session des transferts qui ouvrira ses portes le premier janvier.

«Il va partir, il viendra dans l'un des deux clubs» C'est du moins la tendance dessinée par Daniel Riolo. L'autre Olympique mettrait au tandem Pablo Longoria - Medhi Benatia de sérieux bâtons dans les roues pour le recrutement d'Himad Abdelli. « L'OL a de l'avance sur l'OM dans les discussions, qui est l'autre club qui le veut. Ca ne se décidera pas avant janvier. A priori, ça ne devrait pas traîner non plus en janvier. C'est ce que veulent les deux directeurs sportifs. Il va partir, il viendra dans l'un des deux clubs, c'est une bataille de directeurs sportifs pour séduire un joueur. Dans la course, l'OL a quelques longueurs d'avance. Marseille a très envie d'étoffer son milieu de terrain. C'est le joueur qu'ils ont identifié et qu'ils aiment beaucoup. La décision appartiendra au joueur ». a confié l'éditorialiste de RMC pendant la diffusion de l'After Foot mardi soir.