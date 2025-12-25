Greenwood remplacé à l’OM : Le transfert relancé par Strasbourg !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À la recherche d’un milieu offensif, l’OM aimerait également recruter un joueur capable de suppléer Mason Greenwood dans le couloir droit. En ce sens, la direction olympienne était annoncée sur la piste de Gessime Yassine, actuellement à Dunkerque. Toutefois, l’ailier marocain âgé de 20 ans aurait une préférence pour un autre club de Ligue 1, Strasbourg.

Présent en conférence de presse la semaine dernière, Pablo Longoria a donné la tendance concernant le mercato hivernal. Si avant de chercher à se renforcer, l’OM devra d’abord vendre certains éléments pour équilibrer ses comptes, une doublure à Mason Greenwood pourrait arriver au cours du mois de janvier.

L’OM cherche un joueur avec « des caractéristiques similaires à celles de Greenwood » « On voit que les postes où nous avons une rotation mineure, c’est peut-être trouver un joueur avec des caractéristiques similaires à celles de Greenwood, qui joue beaucoup. Un joueur offensif de plus dans la rotation ça ferait du sens d’un point de vue sportif », a déclaré Pablo Longoria. En ce sens, l’OM était annoncé ces dernières semaines sur la piste de Gessime Yassine.