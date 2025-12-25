Greenwood remplacé à l’OM : Le transfert relancé par Strasbourg !

À la recherche d’un milieu offensif, l’OM aimerait également recruter un joueur capable de suppléer Mason Greenwood dans le couloir droit. En ce sens, la direction olympienne était annoncée sur la piste de Gessime Yassine, actuellement à Dunkerque. Toutefois, l’ailier marocain âgé de 20 ans aurait une préférence pour un autre club de Ligue 1, Strasbourg.
Présent en conférence de presse la semaine dernière, Pablo Longoria a donné la tendance concernant le mercato hivernal. Si avant de chercher à se renforcer, l’OM devra d’abord vendre certains éléments pour équilibrer ses comptes, une doublure à Mason Greenwood pourrait arriver au cours du mois de janvier.
L’OM cherche un joueur avec « des caractéristiques similaires à celles de Greenwood »
« On voit que les postes où nous avons une rotation mineure, c’est peut-être trouver un joueur avec des caractéristiques similaires à celles de Greenwood, qui joue beaucoup. Un joueur offensif de plus dans la rotation ça ferait du sens d’un point de vue sportif », a déclaré Pablo Longoria. En ce sens, l’OM était annoncé ces dernières semaines sur la piste de Gessime Yassine.
Strasbourg plutôt que l’OM pour Yassine ?
Âgé de 20 ans, l’ailier droit a inscrit 2 buts et délivré 7 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison avec Dunkerque, où il est sous contrat jusqu’en juin 2027. D’après les informations de But Football Club, la tendance serait bien à un départ cet hiver, mais pas à l’OM. Alors que le RB Leipzig, le Werder Brême, Hoffenheim, Mayence, le LOSC, Toulouse et le RC Lens seraient également intéressés, la préférence de Gessime Yassine irait à Strasbourg. Rien d’acté pour le moment, mais le joueur se verrait bien rejoindre le club détenu par BlueCo, également propriétaire de Chelsea.