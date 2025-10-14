Il affole le mercato : Le crack qui va échapper à l’OM ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Révélation de la Coupe du monde U20 qu’il dispute avec le Maroc, Gessime Yassine serait notamment dans le viseur de l’OM et de son directeur du football, Medhi Benatia. Toutefois, l’ailier âgé de 19 ans aurait de nombreux autres prétendants. En France, Strasbourg serait un autre club sur la piste de joueur de Dunkerque.

Opposé à l’équipe de France mercredi avec le Maroc en demi-finale de la Coupe du monde U20, Gessime Yassine a confirmé son bon début de saison avec Dunkerque lors de la compétition. Auteur d’1 but et 3 passes décisives en Ligue 2, l’ailier âgé de 19 ans en est à 2 réalisations et 3 passes décisives, et cela suscite forcément des intérêts.

Une forte concurrence pour l’OM Comme indiqué par Africafoot, l’OM serait sur la piste de Gessime Yassine, dont le profil aurait été validé par Medhi Benatia, directeur du football et ancien international marocain (66 sélections). Un dossier dans lequel Marseille devrait composer avec la concurrence de Fenerbahçe, l’Union Saint-Gilloise et du Club Bruges.