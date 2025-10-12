OM : Benatia dit oui à un énorme crack, ça brûle sur le mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours à l'affût sur le mercato, Medhi Benatia aurait validé le profil de Gessime Yassine, le crack marocain de Dunkerque qui brille à la Coupe du monde U20. Mais la concurrence s'annonce déjà relevée ce qui promet une belle bataille cet hiver sur le mercato.

Après un été de folie qui a vu 12 nouveaux joueurs arriver pour la somme totale de 96M€, l'OM pourrait de nouveau frapper fort cet hiver. Medhi Benatia aurait effectivement identifié sa nouvelle priorité pour le mercato d'hiver.

Gessime Yassine, profil validé par Benatia ? Selon les informations d'Africa Foot, il s'agit de Gessime Yassine. Du haut de ses 19 ans, l'ailier marocain est l'une des révélations de Ligue 2 avec Dunkerque où son contrat court jusqu'en 2027. Mais surtout, il confirme tout son talent en s'imposant comme l'une des têtes d'affiches de la Coupe du monde U20 où il a déjà inscrit 1 but et délivré 3 passes décisives en seulement 3 titularisations.