Mercato - FC Nantes : Le crack qui affole l’Europe !

Grand espoir du FC Nantes avec qui il vient de signer son premier contrat professionnel, Tylel Tati aurait déjà attiré l’attention de plusieurs grands clubs européens. En Espagne, le FC Barcelone serait intéressé, tout comme Arsenal et Liverpool en Angleterre, alors que deux formations allemandes le suivraient également de près.

Comme indiqué par Le 10 Sport début octobre, Tylel Tati devait signer son premier contrat professionnel avec le FC Nantes, et cela s’est confirmé ce jeudi. Les Canaris ont officialisé la signature du défenseur âgé de 17 ans, qui s’est engagé jusqu’en juin 2028 avec son club formateur.

« C'est une fierté et un rêve de signer ici » « C'est une fierté et un rêve de signer ici. C'est l'accomplissement d'un travail effectué depuis petit. Je rend fier mon entourage, surtout mes parents qui ont fait beaucoup de sacrifices pour que je puisse en arriver là », a réagi Tylel Tati. Révélation du FC Nantes avec qui il a connu six titularisations sur sept possibles cette saison, il serait déjà dans le viseur de plusieurs grands clubs européens.