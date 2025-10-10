Mercato : Un crack au FC Nantes, la signature de rêve !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si Nathan Zézé a été vendu en Arabie Saoudite cet été, le FC Nantes tient déjà un nouveau phénomène en défense centrale. En effet, à seulement 17 ans, Tylel Tati s'est fait une place de choix dans le 11 titulaire de Luis Castro. Une belle histoire partie pour durer chez les Canaris alors que Tati vient de signer son premier contrat professionnel.

A 17 ans seulement, Tylel Tati est le nouveau phénomène du FC Nantes. Profitant de la vente de Nathan Zézé pour s'imposer en défense centrale, le protégé de Luis Castro crève l'écran. Alors que le10sport.com vous avait d'ailleurs révélé il y a quelques jours l'imminence de la signature du premier contrat pro de Tati à Nantes, c'est désormais officiel. « Le FC Nantes est très heureux d’annoncer la signature du premier contrat professionnel de Tylel Tati (17 ans). Il s’est engagé avec le club des rives de l’Erdre pour les trois prochaines saisons, soit jusqu’en 2028 », ont annoncé les Canaris.

« C'est une fierté et un rêve de signer ici » Désormais donc sous contrat avec le FC Nantes, Tylel Tati s'est réjouit de cette signature. Pour les médias des Canaris, le joueur de 17 ans a confié : « C'est une fierté et un rêve de signer ici. C'est l'accomplissement d'un travail effectué depuis petit. Je rend fier mon entourage, surtout mes parents qui ont fait beaucoup de sacrifices pour que je puisse en arriver là ».