Zlatan Ibrahimovic, le transfert avorté à cause de l'OM !

A l'été 2024, à la surprise générale, après être parti libre de la Juventus, Adrien Rabiot avait décidé de revenir en Ligue 1. Formé au PSG, l'international français avait alors rejoint l'ennemi en s'engageant avec l'OM. Mais voilà que ça aurait alors pu se passer différemment pour Rabiot si l'on en croit les dires de Zlatan Ibrahimovic.

Sanctionné à la suite de sa bagarre avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot a donc été vendu par l'OM cet été. Placé sur la liste des transferts, le Français a fini par rejoindre le Milan AC et Massimiliano Allegri, son ancien entraîneur à la Juventus. Rabiot a donc posé ses valises en Lombardie, ce qu'il aurait déjà pu faire à l'été 2024 à défaut de signer à l'OM.

« Il devait venir il y a un an » En effet, cela faisait un moment que le Milan AC faisait les yeux doux à Adrien Rabiot. C'est en tout cas ce qu'a révélé Zlatan Ibrahimovic. Dirigeant du club italien, le Suédois a ainsi balancé pour la Gazzetta dello Sport : « Rabiot ? Il devait venir il y a un an, on a essayé mais il voulait jouer en France ». Finalement, à l'été 2024, Rabiot avait choisi l'OM plutôt que le Milan AC.