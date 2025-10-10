Transfert à 18M€ : Surprise, un autre buteur annoncé à l’OM pour remplacer Aubameyang et Gouiri !

Arrivé cet été à l'Olympique de Marseille en provenance de la Juventus, Timothy Weah a rapidement séduit Roberto De Zerbi, qui peut compter sur sa polyvalence. Le journaliste Florent Germain salue le début de saison de l’international américain, qui pourrait selon lui être une option viable en attaque, en cas d’absence d’Amine Gouiri et Pierre-Emerick Aubameyang.
Cet été, l’Olympique de Marseille s’est attaché les services de Timothy Weah, dans le cadre d'un prêt payant d'1M€, avec une option d'achat obligatoire de 14 M€ et des bonus à hauteur de 3 M€. L’arrivée de l’international américain pourrait donc coûter au total 18M€ à la formation phocéenne, un investissement judicieux aux yeux de Florent Germain, emballé par son début de saison.
« Timothy Weah m’a bluffé »
« Il dégage une puissance, un enthousiasme, peut-être une maturité qu’on ne lui a pas forcément vu dans d’autres clubs. (…) Je pense que son passage à la Juve a peut-être fait qu’il est devenu un autre joueur. En tout cas, Timothy Weah m’a bluffé. Je pense qu’il a eu son déclic à Madrid avec son but et sa très grosse performance (face au Real, défaite 1-2) », confie le journaliste de RMC, voyant même en Timothy Weah une solution… en attaque, pour pallier une éventuelle absence d’Amine Gouiri et Pierre-Emerick Aubameyang.
« Tu peux le mettre attaquant de pointe »
« On l’a vu latéral droit, piston droit, milieu gauche… Honnêtement, s’il y avait des soucis en pointe, tu peux le mettre attaquant de pointe. Par sa vitesse et une certaine adresse devant le but, il est aussi capable de dépanner en 9 s’il le faut, je le dis sérieusement même s’il y a du monde devant », explique Florent Germain. Ce qui pourrait peut-être donner des idées à Roberto De Zerbi, qui va voir Amine Gouiri et Pierre-Aymeric Aubameyang partir au Maroc cet hiver pour la CAN (du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026).