Décès tragique, l’OM fait une annonce

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Sur ses réseaux sociaux, l’Olympique de Marseille a rendu hommage à Miguel Ángel Russo, entraîneur emblématique de Boca Juniors, décédé à l'âge de 69 ans. L’Argentin, présent pour la dernière fois sur le banc de touche le 21 septembre, avait quitté son poste ces derniers jours en raison de problèmes de santé.

Boca Juniors est en deuil après l’annonce du décès de son entraîneur Miguel Angel Russo. « Miguel laisse une trace indélébile dans notre institution et sera toujours un exemple de joie, de chaleur et de dévouement. Nous sommes de tout cœur avec sa famille et ses proches dans cette épreuve. Adieu, cher Miguel », a fait savoir le club dans un communiqué. Son dernier match sur le banc de Boca Juniors remonte au 21 septembre, avant de laisser sa place à son assistant.

L’Argentin avait 69 ans Selon la presse argentine, Miguel Angel Russo serait décédé des suites d’une infection urinaire après avoir été diagnostiqué d'un cancer de la prostate en 2017. Sur son compte X, l’Olympique de Marseille a rendu hommage au technicien, qui était âgé de 69 ans.