Rencontre avec Mbappé, il annonce une révolution à l’OM !

Récemment, l’OM s’est incliné d’un but d’écart sur la pelouse du Real Madrid (2-1). Quelques jours plus tard, le club phocéen s’est imposé face au PSG. Comme l’a confié Roberto De Zerbi, ce choc face au club madrilène a totalement changé la donne au sein de son vestiaire, ce qui a engendré une belle dynamique.
Deuxième de Ligue 1, l’OM réalise un très bon début de saison. Malgré des premiers matchs encore un peu brouillon, le club phocéen s’est rapidement remis la tête à l’endroit. En Ligue des Champions également, Marseille a fait un gros coup en battant l’Ajax, et en ayant montré de belles choses face au Real Madrid.
L’OM a enchaîné de belles prestations
On promettait l’enfer à l’OM, qui en l’espace d’une semaine, se déplaçait sur la pelouse du Santiago Bernabeu, puis recevait le PSG en Ligue 1 quelques jours plus tard. Finalement, malgré la défaite face à la bande de Kylian Mbappé, le club marseillais a parfaitement rebondi en battant Paris à domicile. Pour Roberto De Zerbi, ce choc face au Real Madrid a réellement fait la différence pour son groupe.
« Le déclic ? Surtout la défaite à Madrid »
Au cours d’un entretien accordé au Corriere Della Sera, Roberto De Zerbi balance : « Le déclic ? Surtout la défaite à Madrid, car nous avons joué avec courage », affirme le technicien italien, qui a apprécié la prestation des siens.