Rencontre avec Mbappé, il annonce une révolution à l’OM !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Récemment, l’OM s’est incliné d’un but d’écart sur la pelouse du Real Madrid (2-1). Quelques jours plus tard, le club phocéen s’est imposé face au PSG. Comme l’a confié Roberto De Zerbi, ce choc face au club madrilène a totalement changé la donne au sein de son vestiaire, ce qui a engendré une belle dynamique.

Deuxième de Ligue 1, l’OM réalise un très bon début de saison. Malgré des premiers matchs encore un peu brouillon, le club phocéen s’est rapidement remis la tête à l’endroit. En Ligue des Champions également, Marseille a fait un gros coup en battant l’Ajax, et en ayant montré de belles choses face au Real Madrid.

L’OM a enchaîné de belles prestations On promettait l’enfer à l’OM, qui en l’espace d’une semaine, se déplaçait sur la pelouse du Santiago Bernabeu, puis recevait le PSG en Ligue 1 quelques jours plus tard. Finalement, malgré la défaite face à la bande de Kylian Mbappé, le club marseillais a parfaitement rebondi en battant Paris à domicile. Pour Roberto De Zerbi, ce choc face au Real Madrid a réellement fait la différence pour son groupe.