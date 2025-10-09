Mercato : Signature à l'OM, un renfort déjà annoncé !

Lundi soir, Corinne Diacre a été intronisé à la tête des Marseillaises, l'équipe féminine de l'OM. Après avoir remercié Frédéric Gonçalves, le club phocéen a choisi de faire confiance à l'ancienne sélectionneuse de l'équipe de France féminine. Ayant donc posé ses valises à Marseille, Diacre va pouvoir compter sur un renfort dans les jours à venir.
Désormais, sur le banc de l'équipe féminine de l'OM, on retrouvera Corinne Diacre. Sans fonction depuis qu'elle a quitté la tête des Bleues, la voilà de retour aux affaires, débarquant à Marseille. « C'est évidemment que l'intérêt de l'OM, je ne l'ai pas refusé. Je me suis posée des questions sur le projet mais ils ne m'ont rien caché », a annoncé Diacre ce mercredi en conférence de presse lors de sa présentation à l'OM.
Un analyste vidéo pour Diacre
Comme l'explique L'Equipe ce jeudi, Corinne Diacre est arrivée seule sur le banc de l'équipe féminine de l'OM. Pour l'épauler, la technicienne de 51 ans pourra compter sur le staff actuellement en poste sur la Canebière. Mais voilà que Diacre aura du renfort d'ici peu. En effet, le quotidien sportif fait savoir qu'un analyste vidéo arrivera à Marseille dans quelques jours.
« On va voir ce qu'on pourra faire sur le mercato d'hiver »
Corinne Diacre pourrait également voir des recrues débarquer à l'OM à l'occasion du prochain mercato hivernal. En conférence de presse, elle a expliqué : « Si on arrive à atteindre l'objectif du maintien rapidement, on essaiera d'aller embêter les équipes de tête en fin de saison. On va voir ce qu'on pourra faire sur le mercato d'hiver ».