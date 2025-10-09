Mercato : Signature à l'OM, un renfort déjà annoncé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Lundi soir, Corinne Diacre a été intronisé à la tête des Marseillaises, l'équipe féminine de l'OM. Après avoir remercié Frédéric Gonçalves, le club phocéen a choisi de faire confiance à l'ancienne sélectionneuse de l'équipe de France féminine. Ayant donc posé ses valises à Marseille, Diacre va pouvoir compter sur un renfort dans les jours à venir.

Désormais, sur le banc de l'équipe féminine de l'OM, on retrouvera Corinne Diacre. Sans fonction depuis qu'elle a quitté la tête des Bleues, la voilà de retour aux affaires, débarquant à Marseille. « C'est évidemment que l'intérêt de l'OM, je ne l'ai pas refusé. Je me suis posée des questions sur le projet mais ils ne m'ont rien caché », a annoncé Diacre ce mercredi en conférence de presse lors de sa présentation à l'OM.

Un analyste vidéo pour Diacre Comme l'explique L'Equipe ce jeudi, Corinne Diacre est arrivée seule sur le banc de l'équipe féminine de l'OM. Pour l'épauler, la technicienne de 51 ans pourra compter sur le staff actuellement en poste sur la Canebière. Mais voilà que Diacre aura du renfort d'ici peu. En effet, le quotidien sportif fait savoir qu'un analyste vidéo arrivera à Marseille dans quelques jours.