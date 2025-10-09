«C'est vraiment incroyable» : Un renfort de folie est annoncé au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG a effectué un mercato assez minimaliste dans le sens des arrivées avec seulement trois arrivées dont deux gardiens à savoir Renato Marin et surtout Lucas Chevalier. Et malgré quelques critiques depuis le début de saison, Thierry Barnerat, préparateur de Thibaut Courtois, estime que le PSG a frappé fort.

Cet été, le PSG a décidé de lâcher 55M€, bonus compris, pour recruter Lucas Chevalier en provenance du LOSC. Un transfert record pour un gardien de but en Ligue 1, mais les débuts du portier français sont critiqués notamment à cause d'une erreur contre l'OM et le fait de ne pas avoir été décisif sur le but d'Ethan Mbappé contre le LOSC. Toutefois, Thierry Barnerat, préparateur de Thibaut Courtois, insiste sur l'importance de Lucas Chevalier dans la construction du jeu de Luis Enrique au PSG.

Chevalier, le gros coup du PSG ? « Tu vois son apport par rapport au nombre de ballons qu'il touche. Il touche énormément de ballons en zone une, c'est à dire tout proche de lui. C'est vraiment le onzième homme. Il crée la supériorité numérique et on ne voyait pas ça avant avec Donnarumma », estime-t-il au micro de l'After Foot sur RMC avant de poursuivre.