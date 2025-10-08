«J’ai accepté» : L’OM lance son offensive, c’est validé immédiatement !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pour remplacer Frédéric Gonçalves à la tête de son équipe féminine, l’OM a opté pour Corinne Diacre, l’ancienne sélectionneuse de l’équipe de France féminine. Présente devant la presse ce mercredi, la nouvelle technicienne des Marseillaises est notamment revenue sur les raisons qui l’ont poussée à relever ce défi.

L’OM a décidé de miser sur un nom bien connu du football féminin pour prendre la tête des Marseillaises en la personne de Corinne Diacre. L’ancienne sélectionneuse de l’équipe de France débarque dans la cité phocéenne pour succéder à Frédéric Gonçalves, mis à pied avant le premier match pour un « comportement inapproprié » lors d’une « rixe » au cours d’un match amical le 20 août dernier. Présentée à la presse ce mercredi, Corinne Diacre justifie son arrivée.

« L'intérêt de l'OM, je ne l'ai pas refusé » « Je n'étais pas au Chili mais sur autre mission avec la Fifa à l'étranger. C'est évidemment que l'intérêt de l'OM, je ne l'ai pas refusé. Je me suis posée des questions sur le projet mais ils ne m'ont rien caché, a-t-elle confié, rapporté par RMC. Ce n'est pas encore l'idéal pour l'OM Campus mais tout est fait pour que ça s'améliorer. J'ai aimé le projet. L'objectif c'est le maintien pour le moment. Mais on a le projet autour des pros et un projet de formation car les pros ne survivront pas dans la formation, sans notre identité et notre ADN. Ce projet ça me parlait et c'est pour ça que j'ai accepté. »