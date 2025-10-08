«J’ai accepté» : L’OM lance son offensive, c’est validé immédiatement !

Pour remplacer Frédéric Gonçalves à la tête de son équipe féminine, l’OM a opté pour Corinne Diacre, l’ancienne sélectionneuse de l’équipe de France féminine. Présente devant la presse ce mercredi, la nouvelle technicienne des Marseillaises est notamment revenue sur les raisons qui l’ont poussée à relever ce défi.
L’OM a décidé de miser sur un nom bien connu du football féminin pour prendre la tête des Marseillaises en la personne de Corinne Diacre. L’ancienne sélectionneuse de l’équipe de France débarque dans la cité phocéenne pour succéder à Frédéric Gonçalves, mis à pied avant le premier match pour un « comportement inapproprié » lors d’une « rixe » au cours d’un match amical le 20 août dernier. Présentée à la presse ce mercredi, Corinne Diacre justifie son arrivée.
« L'intérêt de l'OM, je ne l'ai pas refusé »
« Je n'étais pas au Chili mais sur autre mission avec la Fifa à l'étranger. C'est évidemment que l'intérêt de l'OM, je ne l'ai pas refusé. Je me suis posée des questions sur le projet mais ils ne m'ont rien caché, a-t-elle confié, rapporté par RMC. Ce n'est pas encore l'idéal pour l'OM Campus mais tout est fait pour que ça s'améliorer. J'ai aimé le projet. L'objectif c'est le maintien pour le moment. Mais on a le projet autour des pros et un projet de formation car les pros ne survivront pas dans la formation, sans notre identité et notre ADN. Ce projet ça me parlait et c'est pour ça que j'ai accepté. »
« Je suis resté au contact du haut niveau, c'est comme le vélo ça ne s'oublie pas en deux ans »
Alors qu’elle n’a plus dirigé d’équipe depuis 2023, et son départ des Bleues, Corinne Diacre se dit prête à relever ce nouveau défi : « Je me suis beaucoup reposer. Il m'a aussi fallu un temps de digestion parce que la sortie n'a pas été simple. Les Marseillaises m'ont recruté pour ma rigueur et mon exigence. J'espère ne pas trop avoir changé. Je ne me suis pas trop éloignée des terrains. Mon travail était au-delà du foot féminin. Je suis resté au contact du haut niveau, c'est comme le vélo ça ne s'oublie pas en deux ans. Mon premier contact avec les joueuses s'est très bien passé. Je ne pense pas que les joueuses étaient déçues de me voir arriver. Après j'aurais une première compo samedi et tout le monde ne sera pas content. »