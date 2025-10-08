Rabiot - OM : La punition après son transfert !

Amadou Diawara

Poussé vers la sortie par l'OM lors du dernier mercato estival, Adrien Rabiot a été transféré à l'AC Milan, et ce, pour une somme proche de 7M€. Grand artisan de la qualification marseillaise pour la Ligue des Champions 2024-2025, l'international français ne va pas disputer la compétition cette saison. Alors que les Rossoneri n'ont pas composté leur billet pour la C1, Adrien Rabiot a fait part de sa frustration.

Après sa bagarre avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot a été poussé vers la sortie par l'OM. Pour relancer sa carrière, l'international français a décidé de revenir en Serie A, et ce, du côté de l'AC Milan.

Rabiot ne joue pas la Ligue des Champions avec l'AC Milan Lors d'un entretien accordé à RTL, Adrien Rabiot s'est livré sur son transfert à l'AC Milan. Le milieu de terrain de 30 ans a avoué qu'il était frustré de ne pas jouer la Ligue des Champions avec les Rossoneri cette saison. D'autant qu'il a été l'un des grands artisans de la qualification de l'OM pour la C1 2025-2026.