Rabiot - OM : La punition après son transfert !

Poussé vers la sortie par l'OM lors du dernier mercato estival, Adrien Rabiot a été transféré à l'AC Milan, et ce, pour une somme proche de 7M€. Grand artisan de la qualification marseillaise pour la Ligue des Champions 2024-2025, l'international français ne va pas disputer la compétition cette saison. Alors que les Rossoneri n'ont pas composté leur billet pour la C1, Adrien Rabiot a fait part de sa frustration.
Après sa bagarre avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot a été poussé vers la sortie par l'OM. Pour relancer sa carrière, l'international français a décidé de revenir en Serie A, et ce, du côté de l'AC Milan.
Rabiot ne joue pas la Ligue des Champions avec l'AC Milan
Lors d'un entretien accordé à RTL, Adrien Rabiot s'est livré sur son transfert à l'AC Milan. Le milieu de terrain de 30 ans a avoué qu'il était frustré de ne pas jouer la Ligue des Champions avec les Rossoneri cette saison. D'autant qu'il a été l'un des grands artisans de la qualification de l'OM pour la C1 2025-2026.
«Bien sur, ça a été une frustration»
« Si c'est frustrant de ne pas jouer la Ligue des Champions avec l'AC Milan, alors que j'ai aidé l'OM à se qualifier ? Oui, bien sûr, ça a été une frustration, parce que c'est un objectif pour le joueur que je suis. Je suis reparti sur autre chose, sur un autre défi, et je me concentre sur ce qu'il est possible de faire cette saison, c'est à dire s'impliquer au maximum pour pouvoir lutter pour le Scudetto », a reconnu Adrien Rabiot, le nouveau numéro 12 de l'AC Milan.