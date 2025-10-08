Transfert à l'OM : Le coup en urgence signé Rabiot !

Le 15 aout dernier, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe en sont venus aux mains, et ce, après la défaite de l'OM à Rennes. Dans la foulée, la direction marseillaise a placé ces deux joueurs sur sa liste de transferts. Contraint de se trouver un nouveau club en urgence, Adrien Rabiot a rejoint l'AC Milan. Interrogé sur son choix, l'international français a lâché toutes ses vérités.
Lors de la première journée de Ligue 1, l'OM s'est incliné sur la pelouse du Stade Rennais (1-0, le 15 aout). Après cette déroute marseillaise, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe se sont battus dans l'un des vestiaires du Roazhon Park.
L'OM a voulu vendre Rabiot subitement
Choquée par la violence d'Adrien Rabiot et de Jonathan Rowe, la direction de l'OM a décidé de les vendre tous les deux. Dans l'obligation de se trouver un nouveau point de chute dans l'urgence, le milieu de terrain de 30 ans a signé à l'AC Milan. Lors d'un entretien accordé à RTL, Adrien Rabiot a dévoilé les coulisses de son transfert chez les Rossoneri.
«Il a fallu se retourner rapidement»
« Si l'AC Milan a été une évidence ? C'est vrai que généralement, c'est une décision qui est prise plus tôt dans l'été. On est mis au courant rapidement si le club décide de nous mettre sur la liste des transferts, ou si nous, on a cette envie de partir. Là, ce n'était pas le cas. C'est arrivé subitement. Il ne restait plus beaucoup de temps. Il a fallu se retourner rapidement, mais l'AC Milan était déjà venu au cours de l'été, au moment où Massimiliano Allegri avait été nommé. Ils avaient déjà été là l'été précédent. Et puis, il y avait beaucoup d'autres clubs, italiens notamment, des clubs en Angleterre aussi, mais c'est vrai que j'ai tout de suite été attiré par un départ à Milan, dans ce club mythique, avec un coach et un staff que je connais très bien. C'est très important pour l'adaptation. On sait qu'il y a aussi une Coupe du Monde en fin de saison », a déclaré Adrien Rabiot, le numéro 12 de l'AC Milan.