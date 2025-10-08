Transfert à l'OM : Le coup en urgence signé Rabiot !

Amadou Diawara

Le 15 aout dernier, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe en sont venus aux mains, et ce, après la défaite de l'OM à Rennes. Dans la foulée, la direction marseillaise a placé ces deux joueurs sur sa liste de transferts. Contraint de se trouver un nouveau club en urgence, Adrien Rabiot a rejoint l'AC Milan. Interrogé sur son choix, l'international français a lâché toutes ses vérités.

Lors de la première journée de Ligue 1, l'OM s'est incliné sur la pelouse du Stade Rennais (1-0, le 15 aout). Après cette déroute marseillaise, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe se sont battus dans l'un des vestiaires du Roazhon Park.

L'OM a voulu vendre Rabiot subitement Choquée par la violence d'Adrien Rabiot et de Jonathan Rowe, la direction de l'OM a décidé de les vendre tous les deux. Dans l'obligation de se trouver un nouveau point de chute dans l'urgence, le milieu de terrain de 30 ans a signé à l'AC Milan. Lors d'un entretien accordé à RTL, Adrien Rabiot a dévoilé les coulisses de son transfert chez les Rossoneri.