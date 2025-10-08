«Il y avait déjà eu des contacts...» : Rabiot quitte l’OM, il avait tout prévu !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

De retour à l’AC Milan durant l’intersaison, Massimiliano Allegri a eu l’occasion de retrouver Adrien Rabiot, poussé vers la sortie par l’OM. Une destination peu surprenante quand on sait que la formation italienne et son nouvel entraîneur n’ont jamais cessé les échanges avec l’international français de 30 ans.

Parti pour rester à l’OM, afin d’y jouer la Ligue des champions, Adrien Rabiot a finalement été poussé vers la sortie après l’altercation avec Jonathan Rowe survenue dans la foulée de la défaite à Rennes lors de la 1ère journée de Ligue 1. Après avoir évolué à la Juventus pendant cinq ans, le milieu formé au PSG a fait son retour en Italie, s’engageant en faveur de l’AC Milan.

Allegri et l’AC Milan n’ont jamais lâché Rabiot Et Massimiliano Allegri avait déjà tout prévu en cas d’ouverture dans le dossier Rabiot. Comme l’a réaffirmé l’international français dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, les deux hommes n’ont cessé d’échanger ensemble, jusqu’au retour du milieu en Italie. « J'ai toujours eu une excellente relation avec Allegri. Nous sommes similaires, et je l'apprécie beaucoup sur le plan humain. Nous nous sommes souvent appelés et écrit la saison dernière, déclare Adrien Rabiot. Il y avait déjà eu des contacts avec le Milan l'année dernière, mais cela n'avait pas abouti. Cet été, ils m'ont contacté au début de la saison et sont revenus à la charge après le problème à Marseille. C'était le bon moment pour tout le monde. »