«Le PSG m’a déjà proposé quelque chose», il lâche une énorme révélation à la radio !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Entre le PSG et Jérôme Rothen, ce n'est peut-être pas fini. Passé par le club de la capitale en tant que joueur entre 2004 et 2010, le désormais présentateur sur RMC a fait une révélation à propos d'une offre parisienne. En effet, Rothen se serait vu proposer d'intégrer l'organigramme du PSG, mais aussi d'autres clubs, ne se sentant toutefois pas encore prêt.

Ayant pris sa retraite en 2013, Jérôme Rothen n'a toutefois pas quitté le monde du football. En effet, désormais, l'ancien joueur du PSG parle de sa passion tous les jours au micro de RMC, ayant sa propre émission, Rothen s'enflamme. Officiant donc à la radio, Rothen ne manquerait toutefois pas de propositions pour réintégrer un club, y compris le PSG.

« Le PSG et d’autres clubs m’ont déjà proposé quelque chose » Jérôme Rothen dans l'organigramme du PSG, est-ce possible ? La question lui a été posée sur RMC. L'ancien Parisien a alors fait une révélation à ce propos, racontant : « Si le PSG me propose un poste demain, est-ce que j’arrête l’émission ? Pour tout dire, le PSG et d’autres clubs m’ont déjà proposé quelque chose. De venir intégrer l’organigramme ».