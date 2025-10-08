«Le PSG m’a déjà proposé quelque chose», il lâche une énorme révélation à la radio !

Entre le PSG et Jérôme Rothen, ce n'est peut-être pas fini. Passé par le club de la capitale en tant que joueur entre 2004 et 2010, le désormais présentateur sur RMC a fait une révélation à propos d'une offre parisienne. En effet, Rothen se serait vu proposer d'intégrer l'organigramme du PSG, mais aussi d'autres clubs, ne se sentant toutefois pas encore prêt.
Ayant pris sa retraite en 2013, Jérôme Rothen n'a toutefois pas quitté le monde du football. En effet, désormais, l'ancien joueur du PSG parle de sa passion tous les jours au micro de RMC, ayant sa propre émission, Rothen s'enflamme. Officiant donc à la radio, Rothen ne manquerait toutefois pas de propositions pour réintégrer un club, y compris le PSG.
« Le PSG et d’autres clubs m’ont déjà proposé quelque chose »
Jérôme Rothen dans l'organigramme du PSG, est-ce possible ? La question lui a été posée sur RMC. L'ancien Parisien a alors fait une révélation à ce propos, racontant : « Si le PSG me propose un poste demain, est-ce que j’arrête l’émission ? Pour tout dire, le PSG et d’autres clubs m’ont déjà proposé quelque chose. De venir intégrer l’organigramme ».
« Pour l’instant, je ne me vois pas intégrer n’importe quel organigramme »
« J’ai toujours eu la même réponse, c’est qu’aujourd’hui, je n’ai pas fait le tour de ma vie. Aujourd’hui, j’apprécie ma vie, vraiment, je trouve que je suis très chanceux d’être à RMC, d’avoir une émission tous les jours. J’ai toujours voulu ça. Aujourd’hui, j’ai la chance d’avoir Rothen s’enflamme. Je m’éclate et je profite de ma passion du foot, de parler de foot tous les jours. Mais derrière, j’en profite pour voir grandir mon fils. Pour l’instant, je ne me vois pas intégrer n’importe quel organigramme », a ensuite expliqué Jérôme Rothen à propos de sa réponse à ces propositions venues du PSG et d'ailleurs.