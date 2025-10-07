Officiel - Nouvelle signature à l'OM : Du lourd est annoncé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A la recherche de quelqu'un pour diriger son équipe féminine depuis quelques semaines maintenant, l'OM a trouvé celle qu'il lui fallait. En effet, ce lundi, le club phocéen a officialisé la nomination de Corinne Diacre à la tête des Marseillaises. Et avec voilà qu'avec l'ancienne sélectionneuse française, ça s'annonce très sérieux à Marseille.

Comme annoncé, Corinne Diacre est la nouvelle entraîneuse de l'équipe féminine de l'OM. « L’arrivée de Corinne Diacre marque une étape importante pour le développement des Marseillaises. Sa carrière unique, son exigence et son expérience au plus haut niveau correspondent en tous points à l’ambition que nous portons pour ce projet. Nous sommes convaincus qu’elle apportera l’élan nécessaire pour structurer l’équipe et faire grandir le projet des Marseillaises », a d'ailleurs fait savoir Stefano Petruzzo, directeur général des Marseillaises.

« Elle est intransigeante sur le respect, sur les valeurs » Mais à quoi l'OM doit-il s'attendre avec Corinne Diacre ? Lui ayant succédé sur le banc de Clermont, Pascal Gastien a annoncé la couleur à ce propos. Ainsi, pour So Foot, il a notamment fait savoir : « Elle est toujours droite dans ses bottes. Avec elle, on sait où on va. Elle est intransigeante sur le respect, sur les valeurs, elle s’y tient et veut que tout le monde s’y tienne ».