Officiel - Nouvelle signature à l'OM : Du lourd est annoncé !

A la recherche de quelqu'un pour diriger son équipe féminine depuis quelques semaines maintenant, l'OM a trouvé celle qu'il lui fallait. En effet, ce lundi, le club phocéen a officialisé la nomination de Corinne Diacre à la tête des Marseillaises. Et avec voilà qu'avec l'ancienne sélectionneuse française, ça s'annonce très sérieux à Marseille.
Comme annoncé, Corinne Diacre est la nouvelle entraîneuse de l'équipe féminine de l'OM. « L’arrivée de Corinne Diacre marque une étape importante pour le développement des Marseillaises. Sa carrière unique, son exigence et son expérience au plus haut niveau correspondent en tous points à l’ambition que nous portons pour ce projet. Nous sommes convaincus qu’elle apportera l’élan nécessaire pour structurer l’équipe et faire grandir le projet des Marseillaises », a d'ailleurs fait savoir Stefano Petruzzo, directeur général des Marseillaises.
« Elle est intransigeante sur le respect, sur les valeurs »
Mais à quoi l'OM doit-il s'attendre avec Corinne Diacre ? Lui ayant succédé sur le banc de Clermont, Pascal Gastien a annoncé la couleur à ce propos. Ainsi, pour So Foot, il a notamment fait savoir : « Elle est toujours droite dans ses bottes. Avec elle, on sait où on va. Elle est intransigeante sur le respect, sur les valeurs, elle s’y tient et veut que tout le monde s’y tienne ».
« Rejoindre l’Olympique de Marseille est une grande fierté »
De retour sur un banc de touche après son passage à la tête de l'équipe de France féminine, Corinne Diacre a elle confié après sa nomination à l'OM : « Rejoindre l’Olympique de Marseille est une grande fierté. C’est un club dont l’identité, la passion et l’ambition résonnent pleinement avec mon parcours et ma manière d’aborder le football. J’ai hâte de retrouver le terrain avec mes nouvelles joueuses ainsi que mon staff et de relever, ensemble, les défis qui nous attendent ».