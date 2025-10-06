Départ de Rabiot : Le coup parfait de l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Prêté le dernier jour du mercato par Brighton, Matt O’Riley est le successeur désigné d’Adrien Rabiot, parti à l’AC Milan. Comme l’a souligné l’ancien international danois John Sivebaek, le milieu de terrain âgé de 24 ans a un gros volume de jeu, ce qui correspond parfaitement à ce que demande l’entraîneur de l’OM.

Si Adrien Rabiot est parti à l’AC Milan, l’OM semble avoir trouvé son parfait remplaçant en la personne de Matt O’Riley. Un joueur sur lequel Roberto De Zerbi compte déjà beaucoup. Sur six matchs disputés depuis son arrivée, l’international danois (5 sélections) a été titularisé à cinq reprises par le technicien italien.

« S'il ne court pas très vite, il court beaucoup et longtemps pour compenser » Un profil box-to-box, selon John Sivebaek, qui correspond plus au moins à celui d’Adrien Rabiot. « Il voit vraiment bien le jeu, souvent avant les autres, et s'il ne court pas très vite, il court beaucoup et longtemps pour compenser », a confié l’ancien international danois (87 sélections) et champion d’Europe en 1992 auprès de L’Équipe.